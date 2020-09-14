АРМА обрало управителя арештованих активів UMH Курченка

За підсумками розгляду пропозицій учасників конкурсу з відбору управителя активами Українського Медіа Холдингу Тендерний комітет Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) більшістю голосів ухвалив рішення про обрання переможцем конкурсу ТОВ "1+1 Інтернет".

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті АРМА.

Переможець відбору, ТОВ "1+1 Інтернет", запропонував найбільш вигідні економічні умови управління активами, зокрема найвищу суму гарантованих щомісячних перерахувань до Державного бюджету у розмірі 5 млн грн, а також прогнозовані надходження до держбюджету у сумі майже 8 млн грн щомісяця. Натомість пропозиції інших учасників були у кілька разів меншими.

Водночас, при розгляді тендерних пропозицій члени Тендерного комітету зауважили наявність колізій у нормах Спеціального закону про АРМА, КПК України та положеннях судової ухвали, якою активи УМХ передано в управління Агентства.

"Це суттєво ускладнило однозначний вибір на користь будь-кого з учасників конкурсу. На підтвердження максимальної об'єктивності, неупередженості та обгрунтованості результатів конкурсу АРМА оприлюднює повний текст відповідного протоколу засідання Тендерного комітету з питань відбору управителів", - наголосили в АРМА.

Зауважується, що надалі має бути проведена оцінка активів та укладено договір про управління між АРМА та ТОВ "1+1 Інтернет". Крім того, у даному випадку управителю необхідне також погодження Антимонопольного комітету на предмет допустимої концентрації активів.

"1 + 1 Інтернет" входить до холдингу "1 + 1 Media". До складу "1+1 Медіа" також входить 7 телеканалів − «1+1», «2+2», «ТЕТ», «ПЛЮСПЛЮС», «1+1 International», «УНІАН ТБ» та «Бігуді», а також група інтернет-сайтів, власний виробничий департамент, VOD-платформа 1+1 video і Вища школа Media & Production.

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Як повідомляв Укрінформ, Пошук управителя для арештованих активів " Українського Медіа Холдингу" АРМА почало в середині червня поточного року. Підстава передачі активів в АРМА - ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 9 вересня 2019 року у справі № 757/44199/19-к.

28 серпня (АРМА) завершило прийом документів від учасників повторного конкурсу з відбору управителя активами Українського Медіа Холдингу. Документи для участі в конкурсі надійшли від шести компаній: ТОВ "Видавничий Дім Масаві", ТОВ "Комунікаційний Хаб "Економіка", ТОВ "Сьогодні Мультимедіа", ТОВ "Об’єднана Медіа Група", ТОВ "Видавництво Український Медіа Дім", ТОВ "1+1 Інтернет".

Згідно інформації у відкритих джерелах, засновником УМХ є ексголова Секретаріату Президента часів Президента Петра Порошенка - Борис Ложкін. У червні 2013 року Борис Ложкін оголосив про укладення угоди з продажу 98 % акцій UMH group групі компаній СЄПЕК. Експертна оцінка суми угоди, публікувалася в пресі — $450-500 мільйонів.

Як зазначається у матеріалах ГПУ, "Український медіа холдинг" купив бізнесмен з оточення колишнього президента-втікача Віктора Януковича Сергій Курченко. Із лютого 2014 року він переховується в Росії.