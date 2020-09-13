Дія.City: які пільги Мінцифри готує для IT-компаній

У Міністерстві цифрової трансформації готуються до впровадження низки пільгових умов для IT-компаній - резидентів віртуальної бізнес-країни Дія.City.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Фейсбуці.

За його словами, наразі в Мінцифри готують законопроєкт про віртуальну економічну зону, який визначитиме її органи управління, правовий режим її існування та статус резидентів. Крім цього, планується внесення змін до трудового законодавства та Податкового кодексу для компаній - резидентів Дія.City, відповідно до яких визначитимуться ПДФО на рівні 5% та мінімальний ЄСВ.

"Залишимо податкові умови для IT-спеціалістів, які вони мають при оформленні як ФОП", - пояснив Федоров.

Разом з цим у відомстві ініціюють введення податку на виведений капітал для компаній — ставка 10% при виведенні дивідендів або 15% прирівняних до них платежів. Також плануються зміни до Кримінально-процесуального кодексу, завдяки яким буде мінімізований тиску з боку держави на резидентів Дія.City.

"Українські IT-спеціалісти працюють у топ-світових компаніях за кордоном. Хочемо створювати інноваційні стартапи вдома. З найкомфортнішими умовами для роботи", - зазначив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, на початку червня Міністерство цифрової трансформації анонсувало старт проєкту Дія.City - першої в світі віртуальної бізнес-країни.

Мета проєкту - створити сприятливі умови для розвитку інноваційного і технологічного бізнесу.

Передбачається, що до 2025 року завдяки проєкту в країні буде створено додатково понад 450 тис. робочих місць. Проєкт залучить в IT-галузь понад $11,8 млрд. Планується, що проєкт зацікавить українські та міжнародні IT-компанії, інвестиційні фонди, стартапи, освітні організації.

Проєкт охопить такі технологічні сфери, як AgroTech, Fintech та Blockchain, АІ та технології хмарних обчислень, медичні нейромережі та біотехнології, IoT, Publishing та торговельні майданчики, авіаційні та космічні технології, безпілотники, рекламу, маркетинг і просування, анімацію, графіку та аудіо, кіберспорт та аутсорсинг бізнес-процесів.

Президент Володимир Зеленський у вересні 2020 року підписав Указ "Про заходи щодо створення сприятливих умов для розвитку IT-індустрії в Україні". За дорученням Президента, Кабінет Міністрів впродовж трьох місяців повинен розробити та внести на розгляд Верховної Ради ряд законопроєктів щодо спрощення оподаткування, лібералізації трудових відносин та посилення захисту від неправомірного втручання у роботу компаній зі сфери інформаційних технологій.

Фото: Михайло Федоров, ФБ