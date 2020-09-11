АМКУ відмовила фірмам, які оскаржували тендер з будівництва сховища відходів

АМКУ відмовила фірмам, які оскаржували тендер з будівництва сховища відходів

Укрінформ
Адміністративна колегія Антимонопольного комітету України (АМКУ) 31 серпня та 2 вересня відмовила трьом компаніям, які оскаржували умови документації тендера з будівництво сховища для проміжного зберігання високоактивних відходів (ВАВ).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання "Наші гроші" з посиланням на дані системи ПроЗорро.

Замовником тендера з будівництва сховища для проміжного зберігання ВАВ, які повертаються з РФ після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС (вартість проєкту — 3,84 млрд грн), виступає ДСП «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами». АТ «Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» («КІЕП»), ПрАТ «Укренергомонтаж» та ТОВ «Холтек Україна» намагалися довести наявність порушень у тендерній документації.

АМКУ відмовило скаржникам, оскільки АТ «Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» («КІЕП») і ПрАТ «Укренергомонтаж» не зазначали, в чому полягає дискримінація по відношенню до них. Розгляд скарги ТОВ «Холтек Україна» припинили через відсутність обґрунтування порушених прав.

Аукціон заплановано на 23 жовтня.

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Як повідомлялося, відповідно до Угоди між урядами України і Російської Федерації про науково-технічне співробітництво в галузі атомної енергетики від 14 січня 1993 року Україна має приймати на зберігання оскловані високоактивні радіоактивні відходи, що повертаються з Росії після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС.

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