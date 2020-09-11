АМКУ відмовила фірмам, які оскаржували тендер з будівництва сховища відходів

Адміністративна колегія Антимонопольного комітету України (АМКУ) 31 серпня та 2 вересня відмовила трьом компаніям, які оскаржували умови документації тендера з будівництво сховища для проміжного зберігання високоактивних відходів (ВАВ).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання "Наші гроші" з посиланням на дані системи ПроЗорро.

Замовником тендера з будівництва сховища для проміжного зберігання ВАВ, які повертаються з РФ після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС (вартість проєкту — 3,84 млрд грн), виступає ДСП «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами». АТ «Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» («КІЕП»), ПрАТ «Укренергомонтаж» та ТОВ «Холтек Україна» намагалися довести наявність порушень у тендерній документації.

АМКУ відмовило скаржникам, оскільки АТ «Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» («КІЕП») і ПрАТ «Укренергомонтаж» не зазначали, в чому полягає дискримінація по відношенню до них. Розгляд скарги ТОВ «Холтек Україна» припинили через відсутність обґрунтування порушених прав.

Аукціон заплановано на 23 жовтня.

Як повідомлялося, відповідно до Угоди між урядами України і Російської Федерації про науково-технічне співробітництво в галузі атомної енергетики від 14 січня 1993 року Україна має приймати на зберігання оскловані високоактивні радіоактивні відходи, що повертаються з Росії після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС.