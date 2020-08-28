Уряд ініціює розслідування АМКУ щодо зростання цін на газ - джерело

Кабінет Міністрів ініціює антимонопольне розслідування стосовно учасників газового ринку щодо необґрунтованого підвищення ними цін на газ для споживачів.

Про це повідомило Укрінформу поінформоване джерело в уряді.

На його думку, облгаззбути необґрунтовано підвищили ціну на газ - більше, ніж зросла ринкова ціна.

"Антимонопольний комітет провів сьогодні перше засідання, зробив свої застереження для гравців газового ринку, розсилає їх. Наступного тижня при отриманні офіційної інформації, скоріш за все, буде порушено антимонопольне розслідування по необґрунтованому підвищенню ціни на газ для споживачів", - зазначив поінформований співрозмовник.

Як повідомлялось, Антимонопольний комітет України (АМКУ) 28 серпня рекомендував газопостачальним компаніям інформувати населення про зміни цін до введення їх в дію та встановлювати ціни на рівні, який існував би в умовах високої конкуренції на ринку. Рекомендації є обов'язковими до виконання і були надані 38 компаніям, з переліком яких можна ознайомитися на сайті АМКУ.

За даними НАК "Нафтогаз України", в Україні приблизно 12,5 млн споживачів використовують газ для побутових потреб.

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За оцінкою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), у першому кварталі 2020 року близько 69% обсягів постачання природного газу населенню здійснювалось постачальниками, контрольні пакети акцій (часток, паїв) яких знаходилися у власності операторів ГРМ (об’єднаних під брендом "Регіональна газова компанія"), близько 2% — Групою Нафтогаз та близько 29% обсягів — іншими постачальниками.

Регіональна газова компанія 20 серпня 2020 року оголосила акцію. За її умовами, кожен споживач може через власний кабінет придбати онлайн обсяг газу на весь осінньо-зимовий сезон - із 1 жовтня по 31 березня. При цьому ціна акційного газу до кінця серпня становить 4,49 грн за кубометр, з 1 по 15 вересня - 4,99 грн за кубометр, з 16 по 30 вересня - 5,49 грн за кубометр (із ПДВ, але без послуг із доставки газу).

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Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" 26 серпня повідомила про підвищення ціни на газ для населення у рамках річного контракту з 4,73 грн за кубометр до 5,24 грн за кубометр із 16 вересня.

З 1 серпня 2020 року кожне домогосподарство в Україні має можливість вільного вибору будь-якого постачальника природного газу, зокрема за ціновим критерієм.