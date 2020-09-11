Цьогоріч товарообіг України становив понад $64 мільярда

За січень-серпень 2020 року товарообіг України з країнами світу становив 64,25 млрд дол.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна митна служба України.

Імпорт товарів в Україну за вказаний період зменшився на 12,4% у порівнянні із січнем-серпнем 2019 року, до 33,3 млрд дол. Експортували товарів з України за 8 місяців цього року на 30,9 млрд дол., на 6,6% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Відповідно, сальдо зовнішньої торгівлі України за січень-серпень 2020 року було від’ємним і становило 2,4 млрд дол.

Найбільшими постачальниками товарів в Україну за січень-серпень 2020 року були: Китай (5,1 млрд дол.), Німеччина (3,2 млрд дол.) та Росія (2,9 млрд дол.).

Найбільше експортовано товарів з України за вказаний період до Китаю (на 4,3 млрд дол.), Польщі (на 2 млрд дол.) та Росії (1,8 млрд дол.).

Головними позиціями українського експорту у січні-серпні 2020 року були зернові (на 5,9 млрд дол.), чорні метали (5,2 млрд дол.), соняшникова олія (на 3,4 млрд дол.); імпорту – палива мінеральні, нафта та продукти її перегонки (5,1 млрд дол.), машини, обладнання і механічні пристрої (3,7 млрд дол.), електричні машини та обладнання до них, аудіо- та відеоапаратура (3,7 млрд дол.).

Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними Держмитслужби, за січень-липень 2020 року товарообіг України з країнами світу становив 55,48 млрд дол. Імпорт товарів в Україну за вказаний період зменшився на 13% у порівнянні із січнем-липнем 2019 року, до 28,8 млрд дол. Експортували товарів з України за 7 місяців цього року на 26,6 млрд дол., на 7% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Відповідно, сальдо зовнішньої торгівлі України за січень-липень 2020 року було від’ємним і становило 2,2 млрд дол.