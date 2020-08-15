Імпорт послуг в Україну за І півріччя скоротився на чверть — Держстат

За січень-червень 2020 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року імпорт послуг в Україну скоротився на 25,7%, до $2,36 мільярда, експорт – на 11,6%, до $5,37 мільярда.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Експорт послуг з України в І півріччі 2020 року становив $5,37 млрд, що на 11,6% менше, ніж за аналогічний період 2019 року. Імпорт послуг в Україну за вказаний період становив $2,36 млрд, на 25,7% менше проти січня-червня 2019 року. Відповідно, сальдо зовнішньої торгівлі послугами за цей період було позитивним і становило $3,01 млрд (за І півріччя 2019 року цей показник також був позитивним і становив $2,90 млрд). Зовнішньоторговельні операції у січні-червні проводились із партнерами із 210 країн.

Найбільше послуг за І півріччя цього року Україна експортувала до Російської Федерації (на $1,27 млрд.; на 24,5% менше, ніж за січень-червень 2019 року), США (на $663,7 млн.; на 14,4% більше) та Швейцарії (на $402 млн.; на 18,7% менше).

Найбільше у січні-червні 2020 року Україна продала на зовнішніх ринках транспортних послуг (на $2,34 млрд.; на 22,5% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних послуг (на $1,40 млрд.; на 16,6% більше), послуг з перероблення матеріальних ресурсів (на $671,7 млн; на 19,2% менше).

Найбільше послуг за шість місяців 2020 року Україна імпортувала з Великої Британії (на 241,4 млн дол.; на 18,6% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), США (на $220,7 млн; на 12,2% менше) та Німеччини (на $175,4 млн; на 6,8% менше).

Основними позиціями українського імпорту послуг за січень-червень 2020 року були: транспортні (на $487,5 млн.; на 29,9% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), ділові (на $464,9 млн.; на 28,3% менше), державні та урядові (на $359,5 млн.; на 19,6% менше) послуги.

Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними Держстату, у 2019 році експорт послуг з України становив $15,24 млрд (на 30,9% більше, ніж у 2018 році), імпорт – $6,53 млрд. (на 3,5% більше).