Імпорт товарів за І півріччя скоротився на 14,3% — Держстат

За січень-червень порівняно з аналогічним періодом минулого року імпорт товарів в Україну скоротився на 14,3%, до 24,19 млрд дол., експорт – на 6,4%, до 22,91 млрд дол.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Експорт товарів з України у І півріччі 2020 року становив 22,91 млрд дол., що на 6,4% менше, ніж за аналогічний період 2019 року. Імпорт товарів за цей період становив 24,19 млрд дол., на 14,3% менше проти січня-червня 2019 року. Відповідно, сальдо зовнішньої торгівлі України за цей період було від’ємним і становило 1,28 млрд дол. (за І півріччя 2019 року цей показник також був від’ємним і становив 3,77 млрд дол.).

Зовнішньоторговельні операції у січні-червні проводились із партнерами із 220 країн світу.

Найбільше товарів за І півріччя цього року Україна експортувала до Китаю (на 3,005 млрд дол.; на 92,7% більше, ніж за січень-червень 2019 року), Польщі (на 1,45 млрд дол.; на 13,9% менше) та Російської Федерації (на 1,33 млрд дол.; на 16,7% менше).

Найбільш у січні-червні Україна продала на зовнішніх ринках зернових (на 4,505 млрд дол.; на 0,5% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), чорних металів (на 3,90 млрд дол.; на 18,7% менше), жирів та олій тваринного або рослинного походження (на 2,94 млрд дол.; на 23,5% більше).

Найбільше товарів за шість місяців 2020 року Україна імпортувала з Китаю (на 3,65 млрд дол.; на 7,2% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), Німеччини (на 2,48 млрд дол.; на 16,7% менше) та Російської Федерації (на 2,20 млрд дол.; на 42,6% менше).

Основними товарними позиціями українського імпорту за січень-червень 2020 року були: машини, обладнання та механізми (на 4,95 млрд дол.; на 13,0% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки (на 3,79 млрд дол.; на 33,9% менше), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (на 3,51 млрд дол.; на 9,9% менше).

Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними Держстату, у 2019 році експорт товарів з України становив 50,06 млрд дол. (на 5,8% більше, ніж у 2018 році), імпорт – 60,78 млрд дол. (на 6,3% більше).