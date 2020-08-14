ВВП у ІІ кварталі зменшився на 11,4% — Держстат

Валовий внутрішній продукт (ВВП) України за ІІ квартал 2020 року зменшився на 11,4% порівняно з ІІ кварталом 2019 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Зазначається, що порівняно з І кварталом 2020 року ВВП країни у ІІ кварталі цього року зменшився на 9,9% (з урахуванням сезонного фактору).

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства вважає, що прогноз скорочення ВВП на 4,8% у 2020 році виглядає цілком реалістичним; 10 серпня Мінекономіки оприлюднило консенсус-прогноз “Вплив COVID-19 на економіку і суспільство – постпандемічний розвиток”, згідно з яким у цьому році очікується падіння ВВП на 6%.