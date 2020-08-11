Прогноз скорочення ВВП у 2020 році на 4,8% є цілком реалістичним — Мінекономіки

Мінекономіки вважає, що прогноз скорочення ВВП на 4,8% у 2020 році виглядає цілком реалістичним, а припущення про падіння економіки на 6%, яке було оприлюднено відомством у консенсус-прогнозі, є думкою групи експертів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Наголошується, що оприлюднений міністерством 10 серпня 2020 року другий в цьому році випуск консенсус-прогнозу "Вплив COVID-19 на економіку і суспільство – постпандемічний розвиток" не є офіційним прогнозом Мінекономіки та уряду. Консенсус-прогноз – це усереднені значення основних прогнозних показників економічного розвитку України, які розраховані як медіана на основі експертних оцінок провідних фахівців у сфері макроаналізу та прогнозування. Матеріал розраховано, зокрема на базі даних ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, Міжнародного центру перспективних досліджень, Інвестиційної банківської компанії ICU, Dragon Capital, CASE Україна, АТ "УКРСИББАНК".

Експерти цих установ в основному погіршили свій прогноз розвитку економіки України у 2020 році. Зокрема, вони зробили висновок, що падіння ВВП становитиме 6% проти раніше прогнозованих 4,2%. Головним меседжем консенсус-прогнозу є те, що високо вірогідним є настання другої хвилі пандемії COVID-19 у ІІ півріччі 2020 року. Саме від масштабів її поширення значною мірою залежать і дії влади щодо запровадження карантинних заходів та рівень економічної активності в країні.

На відміну від експертів, Мінекономіки не погіршувало урядовий прогноз.

"По-перше, прогноз уряду на 2020 рік був гіршим, ніж квітневий (попередній) консенсус-прогноз експертів (падіння ВВП на 4,8% проти падіння на 4,2%, відповідно). По-друге, аналізуючи реакцію економіки України на карантинні заходи та на їх послаблення, Мінекономіки відзначило, що наші попередні оцінки виявились дещо песимістичнішими, ніж факт", - пояснили в міністерстві.

Так, враховуючи оприлюднені Держстатом підсумки І півріччя 2020 року, міністерство оцінює падіння ВВП у ІІ кварталі 2020 року на рівні 11%, що є кращим показником ніж очікувалося раніше (14%). З урахуванням даних за І квартал 2020 року (за уточненими даними Держстату, падіння ВВП становило 1,3%) падіння ВВП у І півріччі 2020 року становить орієнтовно 6,5% проти прогнозованих 8,1%. Отже, очікуване скорочення ВВП на рівні 4,8% у 2020 році Мінекономіки вважає цілком реалістичним.

Як повідомляв Укрінформ, 10 серпня Мінекономіки оприлюднило консенсус-прогноз "Вплив COVID-19 на економіку і суспільство – постпандемічний розвиток", згідно з яким у 2020 році очікується падіння ВВП на 6%, середньорічна інфляція на рівні 6,8%, середньорічний обмінний курс — 27,00 грн/долар, безробіття — 9,6%.