Мінекономіки погіршило прогноз падіння ВВП до 6%

Падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році становитиме 6%.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у консенсус-прогнозі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Згідно із документом, ВВП України у 2020 році зменшиться на 6% у порівнянні з 2019 роком. У попередньому консенсус-прогнозі Мінекономіки цей показник становив 4,8%. Падіння ВВП за І півріччя 2020 року за оцінками міністерства становить 6,5% (прогнозувалось 8,1%).

Разом з тим зменшено прогноз середньорічної інфляції у 2020 році із 6,8% (у попередньому консенсус-прогнозі) до 3,1%, середньорічний обмінний курс — із 28,85 грн/долар до 27,00 грн/долар.

Ситуація на ринку праці, згідно із останнім консенсус-прогнозом міністерства, лишатиметься складною до кінця 2020 року. Безробіття буде тривалим у зв’язку із значним падінням економіки та суттєвими структурними змінами. Рівень безробіття по року становитиме 9,6% (порівняно з 9,4% у попередньому консенсус-прогнозі).

Характер відновлення економіки України, вважають фахівці відомства, залежатиме від карантинних заходів в Україні, а також їх посилення в умовах адаптивного карантину, що матиме негативний вплив на економіку, в результаті чого відновлення буде повільним. Проте вже у 2021 році, згідно із документом, матиме місце економічне зростання на рівні 3,2%, інфляція прискориться до 6,8%.

У 2022-2024 роках темпи економічного зростання України прискорюватимуться. На думку експертів, які брали участь у складанні консенсус-прогнозу, для відновлення втраченого потенціалу під час першої хвилі пандемії COVID-19 Україні потрібно буде 1-2 роки.

Як повідомляв Укрінформ, за оцінками МВФ, падіння ВВП України у 2020 році сягне 8,2%, згідно із прогнозами Світового банку, — 3,5%.