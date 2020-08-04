За сім місяців дефіцит держбюджету становив 47,4 мільярда

У липні 2020 року доходи загального фонду державного бюджету перевиконано на 11,6%, дефіцит держбюджету за сім місяців становив 47,4 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, передає Укрінформ.

За оперативними даними Державної казначейської служби України, у липні до загального фонду державного бюджету надійшло 58 млрд гривень. Відшкодування ПДВ становило 9,1 млрд гривень.

При цьому за платежами, справляння яких контролює Державна податкова служба, надходження становили 29,6 млрд грн, розпис перевиконано на 23,1% або плюс 5,6 млрд гривень.

Основними платежами, за рахунок яких відбулось перевиконання, стали:

ПДВ (+4,3 млрд грн), у тому числі за рахунок боротьби зі зловживаннями при відшкодуванні податку з бюджету, акцизний податок з виробленої в Україні продукції (+1,2 млрд грн),

ПДФО та військовий збір (+0,2 млрд грн),

рентна плата за користування надрами (+0,2 млрд грн).

Находження до загального фонду держбюджету митних платежів становили 25,6 млрд грн, або 100,4% від місячного розпису, зауважили в міністерстві.

За підсумками січня-липня 2020 року розпис доходів за загальним фондом державного бюджету було виконано на рівні 94%, в той час виконання за січень-квітень цього року було на рівні 86,1%.

За оперативними даними Держказначейства, за січень-липень 2020 року видатки за загальним фондом державного бюджету становили 564,3 млрд грн, або 88% від розпису звітного періоду. При цьому соціальні видатки, видатки на оборону, на обслуговування боргу та субвенції і дотації місцевим бюджетам повністю профінансовано відповідно до розпису на підставі платіжних доручень.

За січень-липень 2020 року державний бюджет було виконано із дефіцитом у розмірі 47,4 млрд грн. У тому числі загальний фонд – із дефіцитом у сумі 54,8 млрд грн, що менше, ніж передбачалося бюджетним розписом на січень- липень (100,8 млрд грн).

Як повідомляв Укрінформ, за даними Мінфіну, у січні-червні 2020 року розпис доходів загального фонду державного бюджету було виконано на рівні 92,1%, в той час як у січні-травні цього року - на 88,4%.

У червні 2020 року до загального фонду держбюджету надійшло 112,9 млрд грн, розпис виконано на 105,4%.