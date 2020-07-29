ВВП почне зростати вже у 2021 році - Шмигаль

ВВП в Україні знизиться на 4,8%, як і планувалося раніше, однак уже в 2021 році почнеться зростання.

Про це під час засідання уряду сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Попри різні песимістичні прогнози, наш базовий сценарій залишається: падіння ВВП на 4,8% у 2020 році, а починаючи з 2021 буде зростання внутрішнього валового продукту на 4,6%", - зазначив Шмигаль.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства прогнозує зростання ВВП в 2021 році на 4,6% при інфляції 7,3%.

Як ідеться у проєкті постанови 4.12 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки", який схвалив Кабінет міністрів з доопрацюванням у триденний строк, зростання економіки у 2021 році очікується на рівні 4,6%, у 2022 році - 4,3% та у 2023 - 4,7%.

Водночас, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства прогнозує на кінець 2021 року інфляцію на рівні 7,3%, на кінець 2022 року - 6,2% та 2023 року - 6%.

На 2021-2023 роки припущення щодо обраного курсу на 2021 рік переглянуто до 29,1 грн за долар.

Доопрацьований макропрогноз передбачає збільшення мінімальної зарплати в 2021 році до 6,25 тис. грн (в два етапи - до 6 тис. грн з початку 2021 року і до 6,5 тис. грн з 1 липня), а в 2022 році - до 6,7 тис. грн і до 7,176 тис. грн в 2023 році.

За прогнозами, номінальна середньомісячна зарплата становитиме в 2021 році 13,6 тис. грн, 15,4 тис. грн в 2022 році та 17,17 тис. грн у 2023 році.

При цьому безробіття становитиме 9,2% працездатного населення в наступному році і 8,5% - через рік та 8% у 2023 році.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк 23 липня оновив прогноз падіння реального валового внутрішнього продукту у 2020 році з 5% до 6%.

Раніше, 21 липня, міністр фінансів Сергій Марченко, спираючись на прогнози Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, заявив, що падіння української економіки буде меншим, ніж те, що прогнозує Міжнародний валютний фонд, - 4,8%.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує падіння валового внутрішнього продукту в Україні у 2020 році на рівні 8,2% на тлі середньорічної інфляції 4,5%.