Коронакриза: НБУ погіршив прогноз падіння ВВП у 2020 році

Національний банк переглянув прогноз падіння реального валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2020 році з 5% до 6%.

Про повідомляється на сайті НБУ.

"Національний банк переглянув прогноз падіння реального ВВП у 2020 році, зумовленого коронакризою, з 5% до 6%", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільше падіння економіки спостерігалося у другому кварталі.

"У другому півріччі 2020 року економіка розпочала відновлення. Пом’якшення карантинних обмежень сприяє пожвавленню ділової активності. До повноцінної роботи вже повернулися більшість підприємств найбільш постраждалого під час коронакризи сектору послуг», - наголосили у Нацбанку, додавши, що вже у наступному році економіка України відновить зростання на рівні 4%.

Як повідомляв Укрінформ, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння українського ВВП у 2020 році на рівні 8,2% на тлі середньорічної інфляції 4,5%.