Інфляція продовжує прискорюватися - глава Нацбанку

Інфляція в червні 2020 року підвищилась до 2,4% і, за оцінками Національного банку, продовжила прискорюватися в липні.

Про це у відеозвернені сказав голова Національного банку Кирило Шевченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Інфляція продовжує поступово прискорюватися, хоча й перебуває нижче цільового діапазону 5% ± 1 в.п. У червні вона збільшилася до 2,4% і, за оцінками Національного банку, продовжила прискорюватися і в липні. Головним чинником підвищення інфляції стало подорожчання окремих сирих продуктів харчування через несприятливі погодні умови", - сказав Шевченко.

Він зазначив, що також погіршилися й інфляційні очікування бізнесу та населення. Водночас інфляцію гальмували слабкий внутрішній попит, сприятлива ситуація на валютному ринку та відносно низькі ціни на енергоресурси.

За словами очільника НБУ, інфляція помірно зростатиме й надалі і цього року повернеться в цільовий діапазон 5% +/- 1 в.п.

"У другому півріччі 2020 року інфляція дещо прискориться (до 4,7% на кінець року) під впливом низки факторів як зовнішнього, так і внутрішнього походження. По-перше, це зумовлюватиметься м’якою монетарною та фіскальною політикою, які послаблять негативні ефекти COVID-19 та підтримають споживчий попит і ділову активність. По-друге, на цінах відобразиться подорожчання енергоносіїв, а також гірший врожай фруктів",- зауважив Шевченко.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними Держстату, у червні 2020 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,2% порівняно із попереднім місяцем, на 2,4% - проти червня 2019 року.

Загалом за січень-червень ціни на споживчому ринку зросли на 2,4% порівняно з аналогічним періодом 2019 року.