Проєкт бюджету-2021 буде в Раді 15 вересня — Шмигаль

Проєкт бюджету-2021 буде в Раді 15 вересня — Шмигаль

Укрінформ
Проєкт державного бюджету на 2021 рік подадуть у Верховну Раду 15 вересня.

Про це сказав Прем`єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу 10 вересня під час робочої поїздки у Херсон, передає кореспондент Укрінформу

"15 вересня, так як цього вимагає закон, Міністерством фінансів буде поданий у Верховну Раду проєкт бюджету на 2021 рік. Є основні параметри, вони сьогодні доопрацьовуються, дискутуються. Ми їх представимо 15 вересня", - сказав Глава уряду.

Він додав, що у проєкті передбачено 4,7% зростання ВВП, до 6% - плановий дефіцит бюджету, курс - до 29 грн за 1 долар.

Шмигаль висловив впевненість, що цього року проєкт Державного бюджету на 2021 рік ухвалять вчасно.

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Як передбачає Бюджетний кодекс України, Кабінет Міністрів затверджує і подає до парламенту до 15 вересня проєкт закону про державний бюджет на наступний рік.

Як повідомлялося, Шмигаль 10 вересня здійснює робочу поїздку до Херсона.

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