На будівництво шляхопроводу в Херсоні шукають додаткові кошти - Шмигаль

Кабінет Міністрів спільно з народними депутатами шукають додаткове фінансування на завершення будівництва шляхопроводу в Херсоні.

Як передає Укрінформ, про це Прем`єр-міністр Денис Шмигаль написав у Телеграмі, оглянувши будівництво цього автомобільного шляхопроводу в Херсоні.

"Нагальність побудови тут мостового переходу з’явилася ще 14 років тому, і проєкт досі не завершено. Президент поставив чітке завдання — здати першу чергу до середини наступного року. Зараз ми разом із народними депутатами працюємо над пошуком додаткових інструментів фінансування цього шляхопроводу", - написав Шмигаль.

Він додав, що дорожні об’єкти є фундаментальною частиною програми «Велике будівництво» і жителі Херсону мають побачити кінцевий результат якнайшвидше.

Як повідомляв Укрінформ, 20 серпня цього року Президент України Володимир Зеленський поставив завдання перед головою Херсонської ОДА Юрієм Гусєвим - забезпечити завершення до 1 травня 2021 року першу чергу мостопереходу-довгобуду у Херсоні

Будівельно-монтажні роботи на мостопереході з проспекту Сенявіна на вулицю Залаегерсег у м. Херсоні розпочали у грудні 2012 року. 14 січня 2014-го на будівництво надійшов перший транш. У серпні 2014 року ексголова Херсонської ОДА Юрій Одарченко заявив, що слідство щодо можливого розкрадання на будівництві мостопереходу 30 млн гривень загальмувалось, субпідрядник стверджував, що частина матеріалів, які мусять бути використані на мостопереході, – у Донецьку. У 2017 році будівництво мостопереходу відновили, влада обіцяла до кінця 2018-го завершити першу чергу проєкту. Тодішньому керівництву ОДА на чолі з Андрієм Гордєєвим закидали звинувачення щодо непрозорості використання коштів.

Минулого року чинний голова ХОДА Юрій Гусєв розповів Укрінформу, що мостоперехід планують добудувати за рахунок кредиту ЄБРР у 25 млн євро, і анонсував технічний аудит споруди. Будівництво шляхопроводу було призупинено у зв’язку з відсутністю коштів, а на початку вересня 2020 року будівництво відновили.

Фото: Деніс Шмигаль, Telegram