Україна використовує менше 1% потенціалу вирощування енергокультур - експерти

На сьогодні в Україна країні є плантації енергетичних рослин, але їхня площа становить лише 6,4 тис. га із потенційно можливих 4 млн га.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження, про це сказав заступник голови відомства Юрій Шафаренко під час онлайн-семінару "Енергетичні культури для біоенергетичних проєктів: перспективи для України".

"Щоб зменшити залежність від блакитного палива, необхідно розвивати біоенергетичні проєкти. Так, за оцінками експертів, врожай енергетичних рослин із 4 млн га малородючих земель та його використання в енергетичних цілях може замістити в еквіваленті близько 20 млрд кубометрів газу на рік", - сказав Шафаренко.

Щоб активізувати вирощування енергетичних рослин, Держенергоефективності спільно з Міненерго, Біоенергетичною асоціацією України, науковими інститутами та іншими стейкхолдерами розробили законопроєкт, в якому, зокрема, пропонується визначення терміна "енергетичні рослини" для формування виду діяльності та встановлення орендної плати за земельні ділянки не більше 5% від їх нормативної грошової оцінки.

Також законопроєкт передбачає збільшення мінімального строку оренди земельних ділянок до 20 років і створення законодавчих передумов для запровадження державної підтримки.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Держенергоефективності, потенціал виробництва біометану сягає близько 8 млрд кубометрів на рік. Його можна постачати в газотранспортну систему і навіть експортувати в інші країни.