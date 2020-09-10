Транспортний коридор Via Carpatia дозволить розвивати економіку України - польський міністр

Транспортний коридор Via Carpatia, який також матиме своє розгалуження в Україні, дозволить розвивати українську економіку.

Про це під час Економічного форуму у польському місті Карпач заявив міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик.

“Україна дуже зацікавлена у Via Carpatia – шляху, який дозволить їй мати безпечну інфраструктуру (комунікацій - ред.) як із півднем Європи, так і з Балтійським морем”, - заявив польський міністр.

Він зазначив, що одним із найважливіших комунікаційних вузлів Via Carpatia є Жешув і автомагістраль A4.

"Завдяки деклараціям як нинішнього, так і попереднього українського урядів через елементи Via Carpatia, зокрема Жешув, Україна будує комунікаційний шлях, який допомагатиме розвивати її економіку",- підкреслив Адамчик.

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Як повідомлялося, у 2006 році з ініціативи Польщі на рівні міністрів транспорту формально утворено міжнародний шлях між Литвою, Польщею, Словаччиною та Угорщиною. В 2010 році відбулася чергова конференція, під час якої підписано декларацію про створення Via Carpatia. У березні 2016 року до проекту приєдналися Україна і Туреччина, підписавши у Варшаві декларацію щодо будівництва цього міжнародного транспортного коридору з півночі до півдня Європи.

Транспортний коридор Via Carpatia має пролягти від литовських Клайпеди і Каунаса через польські Білосток, Люблін і Ряшів до словацького Кошице й угорського Дебрецена, а звідти - до румунської Констанци і грецьких Салонік.