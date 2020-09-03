Майже половина респондентів назвали дороги основним пріоритетом для реконструкції

На думку 49% респондентів дороги мають бути пріоритетним об’єктом для реконструкції та будівництва.

Про це сказав заступник директора КМІС Антон Грушецький на пресконференції на тему "Національна програма "Велике будівництво": результати соціологічного опитування», повідомляє кореспондент Укрінформу.

За його словами, згідно з опитуванням, 90% респондентів вважають, що держава дійсно має інвестувати в інфраструктуру, абсолютна меншість виступають проти цього.

«Інше запитання стосувалося того, які саме об’єкти у своєму населеному пункті на думку респондентів мають бути пріоритетні для інвестиції, для розвитку, для будівництва і реконструкції. Половина респондентів стверджують, що таким пріоритетом мають бути дороги - 49%", - розповів Грушецький.

На другому місці за пріоритетністю лікарні - 35%, далі школи – 26%, амбулаторії – 13%, і стадіони та спортивні майданчики – 12%.

«Тобто дороги - це наше все. В усіх опитуваннях найчастіше респонденти звертають увагу саме на те, що має бути щось зроблене з дорогами. І чим далі від обласного центру зазвичай, тим більше це питання актуалізується», - додав він.

Водночас, зауважив Грушецький, 85% респондентів вважають, що попри епідемію роботи з реконструкції об’єктів мають продовжуватися.

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Всеукраїнське дослідження громадської думки проводилося Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) протягом 6 - 19 серпня 2020 року. Методом особистого інтерв'ю опитано 2049 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.