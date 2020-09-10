Нафта дешевшає на фоні даних про зростання її запасів у США

Ціни на нафту знизилися на торгах 10 вересня після публікації даних Американського інституту нафти (API), що показали несподіване зростання запасів "чорного золота" у США на 3 млн барелів.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures вранці 10 вересня становить 40,76 дол. за барель, що на 0,07% нижче за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 9 вересня ці контракти подорожчали на 1,01 дол. за барель (на 2,5%).

Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до ранку 10 вересня торгувалися по 37,98 дол. за барель, що на 0,18% нижче за рівень попередньої сесії. У середу, 9 вересня, ці контракти виросли у ціні на 1,29 дол. за барель (на 3,5%).

Офіційну доповідь про запаси енергоносіїв у США за минулий тиждень буде опубліковано міністерством енергетики США ввечері 10 вересня. Експерти, опитані агентством S & P Global Platts, у середньому прогнозують зниження запасів нафти на 500 тис. барелів, бензину - на 2,5 млн барелів і підвищення запасів дистилятів на 300 тис. барелів.

Напередодні Міненерго США підвищило оцінку видобутку нафти в країні в 2020 році на 0,1 млн барелів за добу, до 11,4 млн барелів за добу. Прогноз на 2021 рік збережено на рівні 11,08 млн барелів за добу. При цьому, Міненерго знизило прогноз попиту на рідкі вуглеводні в 2020 і 2021 роках.

Фото: Bloomberg