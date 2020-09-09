Споживання електроенергії повертається на докарантинний рівень - Укренерго

Споживання електроенергії у серпні 2020 року майже досягло минулорічного рівня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ПрАТ "Укренерго".

За оперативними даними, споживання електроенергії в енергосистемі України у серпні 2020 року становило 9,364 млрд кВт-год., що лише на 0,01% менше аналогічного періоду минулого року. Зазначається, шо динаміка споживання електроенергії у розрізі галузей у 2020 році чітко відображає вплив пандемії і пов’язаних з нею загальнонаціональних карантинних заходів на рівень споживання.

«Зважаючи на тенденцію до поступового наближення споживання до рівня минулорічних показників, можна прогнозувати подальше зростання споживання електроенергії, пов’язане перш за все із сезонністю (зниженням температури повітря), а також частковою адаптацією галузей економіки до роботи в умовах карантину», - вважають в Укренерго.

За даними компанії, з усіх груп споживачів у серпні зростання споживання (на 5,7%) демонструє лише населення (2,643 млрд кВт-год. у серпні 2020 року проти 2,501 млрд кВт-год. у серпні 2019 року). Натомість промисловість спожила у минулому місяці на 2,9% менше електроенергії, ніж у серпні 2019 року (4187 млрд кВт-год.).

Зменшення електроспоживання порівняно з серпнем 2019 року у промисловій групі фіксується у машинобудівній галузі (-12%), металургії (-6%) та паливній галузі (-3%). При цьому, зросло електроспоживання у харчовій та переробній промисловості, хімічній та нафтохімічній галузях, виробництві будматеріалів, які спожили електроенергії у серпні 2020 року в середньому на 5% більше, ніж у серпні минулого року.

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Як повідомлялося, Укренерго – оператор системи передачі з функціями оперативно-технологічного управління Об’єднаною енергосистемою України, передачі електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж, а також адміністратора комерційного обліку та адміністратора розрахунків на ринку електричної енергії України.