Тарифний дефіцит Укренерго цьогоріч може сягнути 26 мільярдів

Тарифний дефіцит Укренерго цьогоріч може сягнути 26 мільярдів

Укрінформ
Тарифний дефіцит ПрАТ "Укренерго" до кінця 2020 року може досягти 26 млрд грн.

Про це у інтерв'ю Бізнес Цензору сказав голова правління ПрАТ НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Основний дефіцит вже сформований на цю дату. Він переважно утворився з березня по липень 2020 року: близько 23 млрд грн. Ми прогнозуємо, що до кінця року він може зрости до 26 млрд грн", - сказав Кудрицький.

Для подолання дефіциту, крім підвищення тарифу Укренерго, зниження "зеленого" тарифу, зміни моделі спецобов’язків (PSO), компанія також має можливість використання доходів від продажу міждержавних перетинів.

"Виходячи з того, що є на даний момент, певний дефіцит за серпень-грудень 2020 року є можливим. Але він однозначно становитиме в декілька разів менше, ніж той, що сформувався за попередні п’ять місяців: з березня по кінець липня. Тобто, заходи, про які ми говоримо, точно в рази зменшили проблему. Але чи буде вона повністю вирішена? Це залежить від ціни на ринку "На добу наперед" (РДН) та взагалі від ціни е/е, яку ДП "Гарантований покупець" (ГарПок) зможе отримати за свою продукцію вже в рамках нового ПСО. Це також буде залежати від того, чи зможе ГарПок продати весь свій "портфель" е/е? Або ж все-таки частину реалізовуватиме на Балансуючому ринку з дисконтом. Окрім цього є ще один важливий фактор – обсяг фактичного виробітку е/е з відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) відносно прогнозу", - зазначив Кудрицький.

Також в Укренерго є ще декілька додаткових інструментів, які можна розглядати.

"Наприклад, один з них – зовнішнє фінансування, яке ми і так плануємо залучати, щоб виконати законодавчу вимогу з покриття 40% накопиченого боргу", - додав Кудрицький.

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Як повідомляв Укрінформ, 13 липня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, підвищила тариф Укренерго на передачу електроенергії із 155 до 240 грн за МВт-годин, хоча мала підвищити до 328 грн за МВт-год.

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