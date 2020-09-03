Тарифний дефіцит Укренерго цьогоріч може сягнути 26 мільярдів

Тарифний дефіцит ПрАТ "Укренерго" до кінця 2020 року може досягти 26 млрд грн.

Про це у інтерв'ю Бізнес Цензору сказав голова правління ПрАТ НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Основний дефіцит вже сформований на цю дату. Він переважно утворився з березня по липень 2020 року: близько 23 млрд грн. Ми прогнозуємо, що до кінця року він може зрости до 26 млрд грн", - сказав Кудрицький.

Для подолання дефіциту, крім підвищення тарифу Укренерго, зниження "зеленого" тарифу, зміни моделі спецобов’язків (PSO), компанія також має можливість використання доходів від продажу міждержавних перетинів.

"Виходячи з того, що є на даний момент, певний дефіцит за серпень-грудень 2020 року є можливим. Але він однозначно становитиме в декілька разів менше, ніж той, що сформувався за попередні п’ять місяців: з березня по кінець липня. Тобто, заходи, про які ми говоримо, точно в рази зменшили проблему. Але чи буде вона повністю вирішена? Це залежить від ціни на ринку "На добу наперед" (РДН) та взагалі від ціни е/е, яку ДП "Гарантований покупець" (ГарПок) зможе отримати за свою продукцію вже в рамках нового ПСО. Це також буде залежати від того, чи зможе ГарПок продати весь свій "портфель" е/е? Або ж все-таки частину реалізовуватиме на Балансуючому ринку з дисконтом. Окрім цього є ще один важливий фактор – обсяг фактичного виробітку е/е з відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) відносно прогнозу", - зазначив Кудрицький.

Також в Укренерго є ще декілька додаткових інструментів, які можна розглядати.

"Наприклад, один з них – зовнішнє фінансування, яке ми і так плануємо залучати, щоб виконати законодавчу вимогу з покриття 40% накопиченого боргу", - додав Кудрицький.

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Як повідомляв Укрінформ, 13 липня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, підвищила тариф Укренерго на передачу електроенергії із 155 до 240 грн за МВт-годин, хоча мала підвищити до 328 грн за МВт-год.