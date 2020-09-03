Укренерго уклало договір з угорським оператором про аварійну взаємодопомогу

НЕК «Укренерго» і угорський оператор системи передачі (ОСП) MAVIR ZRt. вперше уклали договір про постачання електроенергії в рамках аварійної взаємодопомоги.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі Укренерго.

У Націона́льній енергети́чній компа́нії зазначили, що цей договір дає обом ОСП можливість взаємно постачати електроенергію між своїми областями регулювання навантаження та частоти для запобігання або усунення надзвичайних ситуацій в енергосистемах.

Договір між НЕК «Укренерго» та MAVIR визначає умови надання аварійної допомоги та процедуру активації. Зокрема, максимальна потужність аварійної допомоги складає до 200 МВт. Величина аварійної допомоги може бути збільшена понад 200 МВт за взаємною згодою сторін, якщо є адекватні технічні можливості, наявні резерви та наявна міжзональна пропускна спроможність. Пропускна спроможність для цілей аварійної допомоги заздалегідь не резервується.

За останні кілька років НЕК «Укренерго» спільно з MAVIR реалізували низку важливих для безпеки постачання електроенергії ініціатив. Зокрема, проєкти щодо заведення повітряної лінії (ПЛ) 750 кВ Західноукраїнська — Альбертірша та ПЛ 400 кВ Мукачеве — Шайосегед на новозбудовану угорським системним оператором підстанцію (ПС) 750/400 Саболчбака на угорській стороні, заміни трансформаторів струму на ПС «Мукачеве», що була проведена НЕК «Укренерго», організації каналів зв'язку та модернізації комунікаційного обладнання, укладання експлуатаційної угоди відповідно до нових правил ENTSO-Е.

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Укладання договорів про аварійну взаємодопомогу між суміжними ОСП передбачено загальними правилами ENTSO-E для створення додаткових резервних механізмів. Ці заходи сприятимуть забезпеченню надійності функціонування енергосистем в умовах паралельної роботи «острова Бурштинської ТЕС» з енергооб’єднанням ENTSO-E. Аварійна допомога від суміжних країн надається у випадках, коли вжитих заходів та резервів недостатньо для того, щоб уникнути загрози або необхідності обмежувати енергопостачання споживачів.

Як повідомлялося, у серпні 2019 року Укренерго уклало договір про аварійну взаємодопомогу з польським системним оператором PSE.