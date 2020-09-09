У "коронавірусному" фонді вже бракує коштів для трьох бюджетних програм - Рахункова палата

За розрахунками фахівців Рахункової палати, у Фонді боротьби з COVID-19 вже недостатньо коштів для реалізації трьох бюджетних програм.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Рахункової палати, про це заявив її голова Валерій Пацкан під час дискусії, організованої VoxUkraine.

«Ми плануємо перевірити ефективність витрачання коштів Фонду боротьби з COVID-19. Скоріш за все, наступного року, коли завершиться цей бюджетний рік. Але вже зараз оперативно моніторимо витрати з бюджету на боротьбу з COVID-19. Ще у липні уряд розподілив усі 66 млрд грн фонду. Станом на 7 вересня 19,5 млрд грн – використані», - зазначив голова Рахункової палати.

Він додав, що з цих коштів 8,9 млрд грн - виплати по безробіттю та частковому безробіттю, на дітей ФОП і страхові виплати та матеріальна допомога медикам; 7,6 млрд грн – на дороги; 2,7 млрд грн - доплати до зарплати МВС, МОЗ, виконавча служба та ін.; 262 млн грн – закупівля обладнання, засобів індивідуального захисту.

Пацкан підкреслив, що за 6 бюджетними програмами видатки на 14 млрд грн не здійснювалися. Наприклад, 6 млрд грн – МОЗ, доплати до зарплати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я. Або 5,3 млрд грн – МОЗ, закупівля обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах.

«За розрахунками фахівців Рахункової палати, недостатньо коштів для реалізації трьох бюджетних програм. Національна поліція – доплати поліцейським; Фонд загальнообов'язкового державного соцстрахування – допомога по частковому безробіттю; Мінсоцполітики – виплата допомоги на дітей ФОП. Наприклад, залишок коштів по бюджетній програмі щодо виплат по частковому безробіттю - 480 млн грн (середньомісячні виплати – 560 млн грн). Для виплат у вересні коштів ще вистачить. А до закінчення карантину необхідно додатково 640 млн грн», - наголосив голова Рахункової палати.

Він також окреслив ризики, на яких наголошувала Рахункова палата ще при створенні фонду. Зокрема корупційні, що виникають при розподілі коштів, наприклад, на заходи, не пов’язані з надзвичайною ситуацією, і організаційні. «Це насамперед неякісне планування. Лише один приклад - на доплати працівникам Нацполіції залишилося 6,5 млн грн при щомісячній потребі до кінця карантину 374 млн грн», - додав Пацкан.

Крім того, зазначив голова Рахункової палати, посилюються ризики неефективного використання коштів.

«Уряд спростив процедуру закупівель в рамках протиепідемічних заходів. З одного боку – це виправдано. З іншого – неконкурентні закупівлі не можуть гарантувати якісних поставок. Один приклад – закупівля респіраторів. Чомусь одні купують за 18 грн штука, інші – за 160 грн – причому рівень захисту однаковий. Така сама ситуація з масками, захисними костюмами тощо. І ці питання потребують детального вивчення. А порядок здійснення закупівель за рахунок виділених з фонду коштів потребує перегляду», - підкреслив Пацкан.

Він також зауважив, що додатковий ризик вчасного проведення антикризових видатків – недонадходження до держбюджету. Так, за оперативними даними, у січні-серпні план надходжень загального фонду держбюджету не виконано на 49,3 млрд грн (4,8%).

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 22 квітня 2020 року затвердив порядок використання коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19. Від початку у фонд закладалося 64,7 млрд грн. З урахуванням змін, ухвалених законами України та рішеннями уряду, обсяг фонду склав 66 млрд грн.

1 липня уряд виділив Державному агентству автомобільних доріг України (Укравтодору) 35 мільярдів гривень з Фонду боротьби з COVID-19 на будівництво та ремонт 1459 км доріг державного значення.

Президент Володимир Зеленський 2 вересня назвав неправдивою інформацію щодо нібито відсутності грошей у Фонді боротьби з COVID-19.

фото: НБУ