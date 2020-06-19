У Фонді боротьби з COVID-19 має бути достатньо коштів на випадок другої хвилі - Пацкан
Про це повідомляє пресслужба Рахункової палати.
«Близько 4 млрд грн зараз використано на боротьбу з COVID. Мене хвилює те, що у нас зростає рівень захворюваності, і зараз ми вже кошти Фонду перерозподіляємо на заходи прямо не пов’язані з протидією короновірусу. Я розумію. Але що буде далі? Якщо нам доведеться боротися з другою хвилею пандемії?», − сказав голова Рахункової палати Валерій Пацкан.
Він зазначив, що Фонд боротьби з COVID-19 має бути готовий до покриття витрат на боротьбу з коронавірусом у майбутньому.
Як повідомляв Укрінформ, у квітні було створено Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 з бюджетом у 64,7 млрд грн. Згідно з рішеннями Кабміну, станом на 18 червня з фонду боротьби з COVID-19 виділено близько 36,1 млрд грн.