Боротьба з COVID-19: серед регіонів за витратами лідирують Київ і область
Про це голова Рахункової палати Валерій Пацкан написав у Facebook.
"Рахункова палата продовжує моніторити бюджетні витрати на боротьбу з COVID-19. У розрізі регіонів найбільше коштів витратили на боротьбу з коронавірусом: Київ – майже 259 млн грн, Київська обл. – 208 млн грн, Харківська обл. – 108 млн грн. Найменше: Кіровоградська обл. – 12 млн грн і Луганська обл. – 13 млн грн",- написав Пацкан.
За його словами, моніторинг бюджетних витрат на боротьбу з коронавірусом дає можливість бачити загальну тенденцію та визначати можливі ризики.
"На боротьбу з COVID-19 у фонді держбюджету передбачено 64,7 млрд грн. І ми будемо слідкувати за тим, щоби гроші використовувалися ефективно і за призначенням",- зауважив Пацкан.
Як повідомляв Укрінформ, за даними Держказначейства, з 1 березня до 29 квітня 2020 року включно на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID19 за рахунок бюджетів усіх рівнів здійснено платежів на суму 1,8 млрд грн, в тому числі 455 млн грн коштів держбюджету та 1 349 млн грн коштів місцевих бюджетів.
Загальна сума зареєстрованих бюджетних зобов’язань за всіма закупівлями товарів і послуг для боротьби з COVID 19 становить 2 398 млн грн (512 млн грн - державний бюджет, 1 886 млн грн – місцеві бюджети).
Також повідомлялося, що у квітні було створено Фонд боротьби з коронавірусом на період дії карантину та протягом 30 днів із дня його скасування. Загальна сума фонду становить 64,7 млрд грн.