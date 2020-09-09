Уряд посилив механізм впливу на порушників земельного законодавства

Кабмін ухвалив зміни до Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу.

Як передає Укрінформ, відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні 9 вересня.

Зокрема, постанова передбачає збільшити розміри сум середньорічного доходу від використання земель за цільовим призначенням; середньорічного додаткового доходу, отриманого внаслідок фактичного використання земельних ділянок не за цільовим призначенням; нормативних втрат від знищення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу, які використовуються при розрахунку розміру шкоди спричиненої цими діями. Передбачено внесення змін до порядку застосування коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки земель, який використовується при розрахунку розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу.

Очікується, що реалізація цих змін сприятиме зменшенню кількості правопорушень у сфері охорони та використання земель.

"На сьогодні деякі сільгоспвиробники порушують порядок використання земельних ділянок – обробіток пасовищ, самовільне захоплення державних земель, адже чинний розрахунок збитків завданих державі не перевищує прибутків від використання земель. Крім того, місцеві бюджети недоотримують кошти від плати за землю. Уряд запроваджує ефективний механізм боротьби з порушниками земельного законодавства, збільшивши розрахунок збитків орієнтовно втричі. Це зробить порушення земельного законодавства економічно невигідним", - прокоментував нормативні новації заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький.