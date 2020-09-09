До бюджету цьогоріч надійшло майже на 5% ЄСВ більше

До державного бюджету за січень-серпень 2020 року надійшло 185,2 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 4,9% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДПС.

Державною податковою службою України за 8 місяців 2020 року забезпечено надходження 185,2 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Цей показник перевищує суму сплати єдиного внеску за січень – серпень минулого року на 4,9 %, або на 8,6 млрд гривень.

Читайте також: Парламент звільнив від сплати ЄСВ підприємців без доходів

У серпні 2020 року було забезпечено 22,7 млрд грн ЄСВ, що на 3 %, або на 0,7 млрд грн більше серпня 2019 року.

Як повідомляв Укрінформ, у січні-серпні 2019 року надходження від ЄСВ становили 176,6 млрд грн.