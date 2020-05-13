Парламент звільнив від сплати ЄСВ підприємців без доходів

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (щодо усунення дискримінації за колом платників)".

Проєкт закону №2166 в цілому 13 травня підтримав 321 народний депутат, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Закон покликаний удосконалити норми законодавства щодо нарахування та сплати ЄСВ. Зокрема, звільняються від сплати ЄСВ підприємці без доходів. Водночас пільги щодо сплати ЄСВ, якими наділені пенсіонери-підприємці, поширено і на пенсіонерів, які провадять незалежну професійну діяльність.

"Встановлення обов’язку сплати ЄСВ без отримання доходу не відповідає легальній меті державного регулювання даного виду відносин та є непослідовним у контексті самого Закону, який визначає об’єктом нарахування ЄСВ саме отриманий дохід. Крім того, обов’язок сплати ЄСВ пенсіонерами, які здійснюють незалежну професійну діяльність, є дискримінаційним. Пенсіонери – суб’єкти підприємницької діяльності звільнені законодавством від сплати такого внеску", - наголошується в пояснювальній записці до проєкту.

З урахуванням цього законодавчим актом виключено із Закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" абзац другий пункту 2 частини першої, що був внесений у закон в грудні 2016 року. У ньому йшлося, що "у разі, якщо платником не отримано дохід (прибуток) у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу, такий платник зобов’язаний визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску".