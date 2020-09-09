Разумков підписав закон щодо держгарантій на портфельній основі

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон щодо надання державних гарантій на портфельній основі.

Відповідна інформація зазначається в картці законопроєкту № №3659-д, опублікованій на сайті парламенту.

Так, у графі «Дати і стан проходження» вказано, що 8 вересня закон повернуто з підписом Голови ВР і передано на підпис Президенту.

Документом пропонується установити, що державні гарантії на портфельній основі можуть надаватися в обсязі до 5 млрд грн за рішенням Кабінету Міністрів, погодженим з Комітетом, для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів банків-кредиторів, що надаються суб’єктам господарювання мікро-, малого або середнього підприємництва – резидентам України, у розмірі, що не перевищує 80% загальної суми таких боргових зобов’язань за портфелем кредитів та 80% за кожним окремим кредитом.

По-друге, встановлюється порядок відбору банків-кредиторів та умови надання державних гарантій на портфельній основі, а також розмір та вид забезпечення, що надається такими суб’єктами господарювання.

Новелою водночас передбачається, що прострочена заборгованість суб’єктів господарювання перед державою та перед банком-кредитором за кредитами, залученими під державну гарантію на портфельній основі, стягується з таких суб’єктів господарювання банком-кредитором у порядку, встановленому законодавством та відповідним правочином щодо надання державної гарантії на портфельній основі, з подальшим перерахуванням пропорційної частки в рахунок погашення заборгованості перед державним бюджетом.

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Як повідомляв Укрінформ, 3 вересня Рада ухвалила законопроєкт «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо надання державних гарантій на портфельній основі та впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом».