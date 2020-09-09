Разумков підписав закон щодо держгарантій на портфельній основі

Разумков підписав закон щодо держгарантій на портфельній основі

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон щодо надання державних гарантій на портфельній основі.

Відповідна інформація зазначається в картці законопроєкту № №3659-д, опублікованій на сайті парламенту.

Так, у графі «Дати і стан проходження» вказано, що 8 вересня закон повернуто з підписом Голови ВР і передано на підпис Президенту.

Документом пропонується установити, що державні гарантії на портфельній основі можуть надаватися в обсязі до 5 млрд грн за рішенням Кабінету Міністрів, погодженим з Комітетом, для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів банків-кредиторів, що надаються суб’єктам господарювання мікро-, малого або середнього підприємництва – резидентам України, у розмірі, що не перевищує 80% загальної суми таких боргових зобов’язань за портфелем кредитів та 80% за кожним окремим кредитом.

По-друге, встановлюється порядок відбору банків-кредиторів та умови надання державних гарантій на портфельній основі, а також розмір та вид забезпечення, що надається такими суб’єктами господарювання.

Новелою водночас передбачається, що прострочена заборгованість суб’єктів господарювання перед державою та перед банком-кредитором за кредитами, залученими під державну гарантію на портфельній основі, стягується з таких суб’єктів господарювання банком-кредитором у порядку, встановленому законодавством та відповідним правочином щодо надання державної гарантії на портфельній основі, з подальшим перерахуванням пропорційної частки в рахунок погашення заборгованості перед державним бюджетом.

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Як повідомляв Укрінформ, 3 вересня Рада ухвалила законопроєкт «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо надання державних гарантій на портфельній основі та впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом».

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