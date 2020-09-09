Котирування нафти вперше з червня впали нижче від 40 доларів за барель Brent
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на "Радіо Свобода".
За останні п’ять торгових сесій «чорне золото» подешевшало вже більш ніж на 12%, і експерти припускають, що за нинішніх умов ціни можуть повернутися на рівні близько 35 доларів за барель.
Посиленню активності продавців сприяє погіршення атмосфери на ринках акцій і зміцнення позицій долара.
"У цілому ж зростання песимізму обумовлене комбінацією з уповільнення відновлення споживання за умов, коли Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники продовжують між собою боротьбу за частку на ринку, скороченому через COVID-19 та пов’язані з пандемією обмеження", - йдеться у повідомленні.
Як раніше повідомляло агентство, ціни на нафту знижуються на торгах 8 вересня, оскільки трейдери побоюються, що попит на "чорне золото" в короткостроковій перспективі залишиться слабким.