Котирування нафти вперше з червня впали нижче від 40 доларів за барель Brent

Ціни на нафту стрімко впали 8 вересня, листопадовий ф'ючерс на барель еталонного сорту Brent досяг мінімальної позначки з 25 червня і станом на 21:47 торгувався за 39 доларів 70 центів, втрачаючи в ціні близько 5%.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на "Радіо Свобода".

За останні п’ять торгових сесій «чорне золото» подешевшало вже більш ніж на 12%, і експерти припускають, що за нинішніх умов ціни можуть повернутися на рівні близько 35 доларів за барель.

Посиленню активності продавців сприяє погіршення атмосфери на ринках акцій і зміцнення позицій долара.

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"У цілому ж зростання песимізму обумовлене комбінацією з уповільнення відновлення споживання за умов, коли Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники продовжують між собою боротьбу за частку на ринку, скороченому через COVID-19 та пов’язані з пандемією обмеження", - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляло агентство, ціни на нафту знижуються на торгах 8 вересня, оскільки трейдери побоюються, що попит на "чорне золото" в короткостроковій перспективі залишиться слабким.