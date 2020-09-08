Нафта дешевшає на тлі ослаблення попиту

Нафта дешевшає на тлі ослаблення попиту

Укрінформ
Ціни на нафту знижуються на торгах 8 вересня, оскільки трейдери побоюються, що попит на "чорне золото" в короткостроковій перспективі залишиться слабким.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures вранці 8 вересня становила 41,95 дол. за барель, що на 0,14% нижче за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 7 вересня ці контракти подешевшали на 0,65 дол. за барель (на 1,5%), до мінімуму з 30 червня.

Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до ранку 8 вересня торгувалися по 39,01 дол. за барель, що на 1,91% нижче за рівень попередньої сесії. У понеділок, 7 вересня, основні торги на NYMEX не проводилися через вихідний в США.

Цьому падінню сприяло те, як відреагував ринок на заяву саудівської державної нафтової компанії Saudi Aramco про зниження цін на свою продукцію для покупців в Азії і США. Представники лише чотирьох з десяти азіатських нафтопереробних компаній, опитаних агентством Bloomberg, заявили, що скористаються цим зниженням, щоб збільшити закупівлі. Стриманий інтерес до саудівської нафти говорить про зниження попиту в Азії, яка є найбільшим світовим споживачем нафти, зазначають експерти.

"Зниження цін на нафту Saudi Aramco показує, що відновлення попиту нікому не гарантовано", - заявив аналітик сировинного сектора Commonwealth Bank of Australia Вівек Дхар.

Серед інших чинників, що знижують потенціал зростання цін на нафту, - завершення літнього автомобільного сезону в США, а також поступове збільшення видобутку нафти країнами ОПЕК+.

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Як повідомлялося, компанія Saudi Aramco минулими вихідними заявила, що ціна сорту нафти Arab Light для Азії буде зменшена на 1,4 дол. за барель. Сорти Arab Super Light і Arab Extra Light для азіатських клієнтів подешевшають на 1,5 дол. за барель, Arab Heavy - на 0,9 дол. за барель. Для американських клієнтів Saudi Aramco в жовтні знизить ціни на 0,5-0,7 дол. за барель.

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