Здешевлення арабської нафти викликало падіння світових цін на "чорне золото"

Нафта дешевшає після оприлюднення інформації про те, що державна нафтокомпанія Саудівської Аравії Saudi Aramco у жовтні знизить ціни для покупців з Азії і США.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures вранці 7 вересня становила 42,2 дол. за барель, що на 1,08% нижче за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 4 вересня ці контракти подешевшали на 1,41 дол. за барель (на 3,2%).

Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) на ранок 7 вересня становили 39,26 дол. за барель, що на 1,28% нижче за рівень попереднього сесії. У п'ятницю, 4 вересня, вартість цих контрактів зменшилася на 1,6 дол. за барель (на 3,9%).

За підсумками минулого тижня Brent подешевшала на 6,9%, WTI - на 7,5% на тлі сумнівів експертів щодо стійкості попиту на нафту в умовах триваючого зростання захворюваності в ряді країн, у тому числі, в Індії і США. Ціни обох марок на закриття ринку 4 вересня були мінімальними з 9 липня.

Як повідомила компанія Saudi Aramco минулими вихідними, ціна сорту Arab Light для Азії буде зменшена на 1,4 дол. за барель. В результаті цей сорт коштуватиме на 0,8 дол. за барель менше кошика нафти Омана і Дубая. Сорти Arab Super Light і Arab Extra Light для азіатських клієнтів подешевшають на 1,5 дол. за барель, Arab Heavy - на 0,9 дол. за барель. Для американських клієнтів Saudi Aramco в жовтні знизить ціни на 0,5-0,7 дол. за барель.

"Ринок вважає ціни Saudi Aramco справедливими, є і ті, хто хотів би більш значного зниження», - говорить керівник азійських операцій нафтотрейдера Vitol Group Майк Мюллер.

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Саудівська Аравія опускає ціни на нафту, і це викликає побоювання, що світовий попит є нестійким, відзначають аналітики компанії CBA. Адже зазвичай Саудівська Аравія задає тон для прийняття рішень щодо цін на нафту і для інших близькосхідних країн, включаючи Ірак і ОАЕ.