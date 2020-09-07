Здешевлення арабської нафти викликало падіння світових цін на "чорне золото"
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures вранці 7 вересня становила 42,2 дол. за барель, що на 1,08% нижче за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 4 вересня ці контракти подешевшали на 1,41 дол. за барель (на 3,2%).
Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) на ранок 7 вересня становили 39,26 дол. за барель, що на 1,28% нижче за рівень попереднього сесії. У п'ятницю, 4 вересня, вартість цих контрактів зменшилася на 1,6 дол. за барель (на 3,9%).
За підсумками минулого тижня Brent подешевшала на 6,9%, WTI - на 7,5% на тлі сумнівів експертів щодо стійкості попиту на нафту в умовах триваючого зростання захворюваності в ряді країн, у тому числі, в Індії і США. Ціни обох марок на закриття ринку 4 вересня були мінімальними з 9 липня.
Як повідомила компанія Saudi Aramco минулими вихідними, ціна сорту Arab Light для Азії буде зменшена на 1,4 дол. за барель. В результаті цей сорт коштуватиме на 0,8 дол. за барель менше кошика нафти Омана і Дубая. Сорти Arab Super Light і Arab Extra Light для азіатських клієнтів подешевшають на 1,5 дол. за барель, Arab Heavy - на 0,9 дол. за барель. Для американських клієнтів Saudi Aramco в жовтні знизить ціни на 0,5-0,7 дол. за барель.
"Ринок вважає ціни Saudi Aramco справедливими, є і ті, хто хотів би більш значного зниження», - говорить керівник азійських операцій нафтотрейдера Vitol Group Майк Мюллер.
Саудівська Аравія опускає ціни на нафту, і це викликає побоювання, що світовий попит є нестійким, відзначають аналітики компанії CBA. Адже зазвичай Саудівська Аравія задає тон для прийняття рішень щодо цін на нафту і для інших близькосхідних країн, включаючи Ірак і ОАЕ.