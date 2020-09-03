Нафта дешевшає на тлі уповільнення відновлення економіки

Ціни на нафту знизилися 3 вересня на даних про падіння попиту на бензин у Сполучених Штатах і уповільнення відновлення економіки від наслідків пандемії COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість бареля листопадової нафти Brent склала $44,26 (-0,38%). Барель жовтневої нафти WTI торгувався по $41,39 (-0,29%). Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $44,43 і $41,51 відповідно.

Напередодні обидва еталони подешевшали більш ніж на 2%. При цьому WTI впала до найнижчого рівня закриття майже за чотири тижні, а Brent - до найнижчого рівня з 21 серпня.

Попит на бензин у США минулого тижня скоротився до 8,78 млн бар. Добу (б/д) з 9,16 млн б/д тижнем раніше.

Інші дані, що в серпні роботодавці в США наймали менше робітників, ніж очікувалося, також посилили побоювання з приводу уповільнення відновлення найбільшої світової економіки.

Галузеві експерти попереджають, що подальше технічне обслуговування нафтопереробних заводів і закінчення літнього сезону також обмежать попит на нафту.

Через зупинку перед ураганом «Лаура» завантаження НПЗ у США впало на 5,3 процентних пункти - до 76,7% від загальної потужності.

«Ці чинники припускають сезонне зниження обсягів нафтопереробки і зростання запасів нафти в міру просування до кінця вересня», - сказав ринковий стратег AxiCorp Стівен Іннес.

Організація країн-експортерів нафти та її союзники а даний час скорочує видобуток на 7,7 млн ​​б/д до кінця року, щоб підтримати ціни, що впали через обвал попиту, викликаного пандемією коронавірусу.

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Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 44,24 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 44,37 долара за барель, що на 6 центів нижче за рівень закриття торгів ($44,43)