Нафта дорожчає на тлі скорочення запасів у США

Ціни на нафту зросли 2 вересня після більш значного, ніж очікувалося, скорочення запасів у США, а також стабілізації виробничої діяльності у США та Китаї.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $45,96 за барель, що на $0,38 (0,83%) вище за ціну на час закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX зросли в ціні також на $0,38 (0,89%) - до $43,14 за барель.

За даними Американського інституту нафти (API), запаси сирої нафти в США впали за підсумками минулого тижня на 6,4 млн бар. при прогнозному зниженні на 1,9 млн бар. При цьому запаси бензину скоротилися на 5,8 млн бар. при прогнозному зниженні на 3,0 млн бар.

«Більше, ніж очікувалося, падіння запасів у США і зростання надії на відновлення економіки Сполучених Штатів і Китаю призвели до зростання купівлі нафтових ф'ючерсів», - сказав Хіроюкі Кікукава, генеральний менеджер із досліджень у Nissan Securities.

Виробнича активність у США в серпні перевищила 1,5-річний максимум на тлі зростання нових замовлень, які надають підтримку Уолл-стріт і нафтовим ринкам.

У Китаї виробнича активність у серпні також розширилася найшвидшими темпами майже за десятиліття, чому сприяло перше збільшення нових експортних замовлень у поточному році.

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Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 45,99 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 45,79 долара за барель, що на 21 цент вище за рівень закриття торгів ($45,58)