Північна Корея може зберігати річний запас нафти
Про це йдеться у звіті американського Інституту безпеки і стійкості «Наутілус», складеному на основі аналізу наявних даних про північнокорейські нафтосховища і карт Google, передає Укрінформ.
За підрахунками експертів, КНДР має десятки сховищ нафти, які можуть вмістити від 1 до 1,5 мільйона тонн сирої нафти та нафтопродуктів. Це означає, що країна може забезпечити всі свої потреби в нафті протягом приблизно одного року без додаткового постачання, вважають аналітики.
Наразі Північна Корея перебуває під глобальними санкціями, що обмежують імпорт нафти.
Згідно з резолюцією 2397, прийнятою ООН у 2017 році, щорічний обсяг нафти, що поставляється в Північну Корею, не може перевищувати 500 тис. барелів, що еквівалентно 60-70 тис. тонн. Країни-члени ООН зобов'язані повідомляти про всі поставки.