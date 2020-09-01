Північна Корея може зберігати річний запас нафти

Північна Корея може зберігати річний запас нафти

Звіт
Укрінформ
КНДР здатна зберігати до 1,5 млн тонн нафти, чого достатньо для того, щоб задовольнити її річні потреби без додаткових поставок.

Про це йдеться у звіті американського Інституту безпеки і стійкості «Наутілус», складеному на основі аналізу наявних даних про північнокорейські нафтосховища і карт Google, передає Укрінформ.

За підрахунками експертів, КНДР має десятки сховищ нафти, які можуть вмістити від 1 до 1,5 мільйона тонн сирої нафти та нафтопродуктів. Це означає, що країна може забезпечити всі свої потреби в нафті протягом приблизно одного року без додаткового постачання, вважають аналітики.

Наразі Північна Корея перебуває під глобальними санкціями, що обмежують імпорт нафти.

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Згідно з резолюцією 2397, прийнятою ООН у 2017 році, щорічний обсяг нафти, що поставляється в Північну Корею, не може перевищувати 500 тис. барелів, що еквівалентно 60-70 тис. тонн. Країни-члени ООН зобов'язані повідомляти про всі поставки.

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