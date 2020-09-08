Зеленський проаналізує успішність

Зеленський проаналізує успішність "Великого будівництва" наприкінці року

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський проаналізує успішність виконання ініційованої ним програми "Велике будівництво" наприкінці року, коли завершиться термін, виділений для закінчення зведення об'єктів у 2020-му.

Тоді глава держави обіцяє порівняти, наскільки та чи інша область була ефективною в реалізації програми, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Президента.

"Я зможу зробити реальний аналіз цього проєкту наприкінці року. Можливо, раніше. У нас є області, де побудовано 90-95% всіх об'єктів. Є дійсно області, де перевиконання, де по ходу ми побачили, що замість 5-7 шкіл фундаментально будується 12-15. Тобто, люди випереджають (план. – Ред.) навіть на рік", – розповів Зеленський під час робочої поїздки на Житомирщину.

Він заначив, що через низку причин в окремих областях не встигають за графіками спорудження об'єктів "Великого будівництва", але запевнив, що дані суспільству обіцянки потрібно виконувати. "Тендерні процедури, блокування, суди, кошти не надійшли... В одну область дійшли, в інші – не дійшли. Багато різних є причин. І тут нема чого соромитися. Є реальні причини, треба робити висновки й виконувати свої обіцянки. Якщо не будемо встигати в ті терміни, які обіцяли суспільству, думаю, будемо з вами робити певні висновки", - додав Президент.

Читайте також: Дороги на Сумщині будують повільніше через блокування на рівні АМКУ - Зеленський

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у вівторок з робочим візитом відвідав Сумщину, наразі перебуває на Житомирщині.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-