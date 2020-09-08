Зеленський проаналізує успішність "Великого будівництва" наприкінці року

Тоді глава держави обіцяє порівняти, наскільки та чи інша область була ефективною в реалізації програми, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Президента.

"Я зможу зробити реальний аналіз цього проєкту наприкінці року. Можливо, раніше. У нас є області, де побудовано 90-95% всіх об'єктів. Є дійсно області, де перевиконання, де по ходу ми побачили, що замість 5-7 шкіл фундаментально будується 12-15. Тобто, люди випереджають (план. – Ред.) навіть на рік", – розповів Зеленський під час робочої поїздки на Житомирщину.

Він заначив, що через низку причин в окремих областях не встигають за графіками спорудження об'єктів "Великого будівництва", але запевнив, що дані суспільству обіцянки потрібно виконувати. "Тендерні процедури, блокування, суди, кошти не надійшли... В одну область дійшли, в інші – не дійшли. Багато різних є причин. І тут нема чого соромитися. Є реальні причини, треба робити висновки й виконувати свої обіцянки. Якщо не будемо встигати в ті терміни, які обіцяли суспільству, думаю, будемо з вами робити певні висновки", - додав Президент.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у вівторок з робочим візитом відвідав Сумщину, наразі перебуває на Житомирщині.