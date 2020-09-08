Дороги на Сумщині будують повільніше через блокування на рівні АМКУ - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Сумській області темпи будівництва та ремонту доріг повільніші порівняно з деякими іншими регіонами.

Це пов'язано з блокуванням низки проєктів на рівні Антимонопольного комітету, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Це пов’язано з тим, що багато проєктів було заблоковано на рівні Антимонопольного комітету", – сказав Зеленський.

Водночас він висловив переконання, що всі перешкоди, які гальмували темпи будівництва автошляхів, буде усунуто.

У цьому контексті глава держави запевнив, що спорудження доріг, які входять до програми "Велике будівництво" в Сумській області, триває та завершиться у визначені терміни.

"Всі ці зобов’язання контролюються. Голова обласної держадміністрації доповідав, що встигнуть. З головою Укравтодору я щодня спілкуюся. Вони доповідають, що до кінця року ми все це зробимо", – повідомив Зеленський.

У свою чергу голова Сумської облдержадміністрації Роман Грищенко розповів, що у 2020 році в області оновлюють 160 км державних доріг.

За його даними, на це виділено 2 млрд грн, що в кілька разів більше, ніж торік.

Також від зауважив, що ремонтують 65 км місцевих доріг, на це передбачено понад 860 млн грн.

Крім того, очільник ОДА проінформував, що завершено спорудження чотирьох амбулаторій та розпочато повну реконструкцію семи приймальних відділень.

Також в області оновлюють п'ять шкіл, а в Сумах зводять повністю новий, унікальний для країни дитячий садок на три поверхи з басейном.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у вівторок перебуває з робочою поїздкою в Сумській області.