Зеленський пообіцяв Сумам профінансувати будівництво аеропорту
Про це він заявив під час виступу на презентації Стратегії розвитку Сумщини, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми готові повністю підтримати реконструкцію аеропорту Сум: з нас - фінансування, з вас - проєкт і найкоротші терміни, якщо це можливо, а по-іншому не може бути, найкоротші терміни реалізації", - зазначив Зеленський.
За його словами, для розкриття потенціалу області потрібно вирішити серед іншого інфраструктурні питання, зокрема, йдеться про будівництво якісних місцевих доріг, залізничне пасажирське сполучення й авіасполучення. "Ваш регіон має достатньо переваг, аби бути лідером Північної України. Це - дуже родичі чорноземи, запаси нафти, газу та кварцового піску, вигідне розташування для транзиту, успішні вищі навчальні та наукові заклади, заклади професійно-технічної освіти, а також потужні індустріально-промислові парки", - підкреслив він.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у вівторок перебуває з робочою поїздкою в Сумській області.