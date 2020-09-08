Зеленський пообіцяв Сумам профінансувати будівництво аеропорту

Президент Володимир Зеленський пообіцяв забезпечити фінансування реконструкції Сумського аеропорту.

Про це він заявив під час виступу на презентації Стратегії розвитку Сумщини, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми готові повністю підтримати реконструкцію аеропорту Сум: з нас - фінансування, з вас - проєкт і найкоротші терміни, якщо це можливо, а по-іншому не може бути, найкоротші терміни реалізації", - зазначив Зеленський.

За його словами, для розкриття потенціалу області потрібно вирішити серед іншого інфраструктурні питання, зокрема, йдеться про будівництво якісних місцевих доріг, залізничне пасажирське сполучення й авіасполучення. "Ваш регіон має достатньо переваг, аби бути лідером Північної України. Це - дуже родичі чорноземи, запаси нафти, газу та кварцового піску, вигідне розташування для транзиту, успішні вищі навчальні та наукові заклади, заклади професійно-технічної освіти, а також потужні індустріально-промислові парки", - підкреслив він.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у вівторок перебуває з робочою поїздкою в Сумській області.