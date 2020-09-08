Україна й Румунія створять робочу групу щодо співпраці у сфері енергетики

Україна та Румунія створять спільну робочу групу з напрацювань проєктів співпраці у сфері енергетики.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спільної з главою МЗС Румунії Богданом Ауреску пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Детально обговорили амбітні потенційні проєкти у сфері енергетики, насамперед, які стосуються електроенергії, газу та водню. Ми вирішили створити робочу групу з питань енергетики і очікуємо, коли наші колеги з міністрами енергетики України та Румунії та причетні бізнес-компанії розпочнуть детальну, предметну розмову", - розповів Кулеба про підсумки переговорів з румунським колегою.

Крім того, він зауважив, що обговорювалось також питання запуску на повну потужність поромної переправи Ісакча-Орлівка (через Дунай - ред.). "Ми маємо всі можливості створити та реалізувати амбітні проєкти, які зроблять сильнішими і Україну, і Румунію, і наш регіон в цілому. Буде неприпустимою помилкою не використати можливості, які у нас є, насамперед у сфері енергетики та інфраструктури", - підкреслив міністр.

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Разом з тим Кулеба подякував Румунії за "безумовну підтримку" територіальної цілісності та суверенітету України і засудження російської агресії як на Донбасі, так і в окупованому Криму.

Він також додав, що безпекові питання, безпека в Чорному морі завжди будуть на порядку денному у відносинах між країнами.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 7-8 вересня перебуває з робочим візитом у Румунії.