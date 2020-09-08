Деталі турецького виробництва можуть бути інтегровані на літаках Ан-178 при заміні деталей російського виробництва.

Про це в коментарі турецькому інформаційному агентству «Анадолу» сказав президент ДП «Антонов» Олександр Лось.

«З 2017 року буваю в турецьких компаніях, що виробляють обладнання, і ми спільно оцінюємо можливості інтеграції окремих деталей на Ан-178, які підуть в турецьку поліцію та військо. Тому деталі турецького виробництва важливі», - сказав Лось.

Він розповів про те, що до Дня Незалежності України вперше було зібрано Ан-178 без російських деталей.

«У 2014 році через війну відбувся «тектонічний зсув». Ми втратили традиційний ринок і постачальників. З іншого боку, Антонов став мислити міжнародними категоріями після здобуття Україною незалежності. Ми почали співпрацю із західними компаніями з початку 1990-х, прискорили цей процес після 2014 року», - розповів Лось.

За його словами, до війни на сході близько третини деталей до Ан-158 і Ан-178 були російського виробництва, третина - західного та третина - вітчизняного.

Як відомо, нещодавно українська делегація на чолі з віцепрем’єр-міністром Олегом Уруським відвідала Туреччину. В ході триденного візиту відбулися зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, міністром національної оборони Туреччини Хулусі Акаром, головою Державного агентства з питань оборонної промисловості Ісмаїлом Деміром, міністром промисловості та технологій Мустафою Варанком. За результатами візиту віцепрем’єр-міністр заявив про те, що першим кроком до стратегічного альянсу України й Туреччини може стати створення спільних підприємств у різних галузях оборонно-промислового комплексу або співпраця окремих компаній наших країн в авіабудуванні, виробництві бронетехніки, ракетобудуванні, радіоелектронній боротьбі, приладобудуванні (оптико-електроніка) та двигунобудуванні.