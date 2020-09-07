Залишки освітньої субвенції у місцевих бюджетах становлять 8,6 мільярда

У місцевих бюджетах станом на 1 серпня 2020 року було акумульовано близько 8,6 млрд грн залишків освітньої субвенції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

За інформацією Державної казначейської служби України, станом на 1 серпня 2020 року у місцевих бюджетах акумульовано 8,59 млрд грн невикористаних залишків освітньої субвенції.

Зокрема в обласних бюджетах та бюджеті м. Києва ‒ 2 740 млн грн; у районних бюджетах ‒ 2 643 млн грн; у бюджетах ОТГ ‒ 2 246 млн грн; у бюджетах міст обласного значення ‒ 961 млн грн.

Зазначається, що метою забезпечення якісного освітнього процесу та створення опорних шкіл уряд протягом 2015-2020 років на розвиток матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти спрямував 12,8 млрд грн. Ці кошти, зокрема були призначені на придбання шкільних автобусів (2,1 млрд грн), на оснащення закладів загальної середньої освіти сучасною матеріально-технічною базою, у тому числі на придбання комп’ютерів, мультимедійного обладнання, кабінетів, STEM-лабораторій (3,8 млрд грн). На придбання обладнання для їдалень та забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти було спрямовано 0,7 млрд грн, на забезпечення шкіл інтернетом– 0,7 млрд грн.

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Як повідомлялося, відповідно до статті 103-2 Бюджетного кодексу України освітня субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників. Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції. А також на оновлення матеріально-технічної бази закладів та установ освіти.