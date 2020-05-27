В Україні погодили зміни до порядку надання субвенцій місцевим бюджетам
Відповідну постанову Кабінет міністрів України ухвалив на засіданні 27 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Згідно з текстом постанови, документ послаблює вимоги щодо умов надання субвенцій та виключає окремі норми, зокрема, щодо критеріїв розподілу 20% субвенції між областями та містом Києвом, щодо спрямування субвенцій на реалізацію проєктів та заходів за умови наявності актуальної містобудівної документації на місцевому рівні, а також щодо відповідності об'єктів та заходів оптимальним мережам соціальної інфраструктури та доступності публічних послуг.
Постанова розроблена з метою забезпечення можливості спрямування субвенції на фінансування проєктів та заходів відповідно до наявних потреб окремих територій, в тому числі малих міст, сіл та селищ, в умовах пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19.