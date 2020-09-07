Уряд визначив основні завдання Мінстратегпрому

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні у понеділок схвалив постанову, якою врегулював основні завдання діяльності Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості з урахуванням виключення їх з переліку завдань інших центральних органів виконавчої влади.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан (фракція партії "Слуга народу") у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"На сьогоднішньому позачерговому засіданні Кабміну урядовці прийняли проєкт постанови про "Деякі питання Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України", якою визначаються та законодавчо врегульовуються основні завдання діяльності Мінстратегпрому з урахуванням виключення їх з переліку завдань інших центральних органів виконавчої влади та недопущення дублювання завдань та функцій в органах виконавчої влади", - написав Мокан.

За його словами, Мiнстратегпром визначається головним органом у системі ЦОВВ, що формує та реалізує державну промислову та військово-промислову політику, політику у сфері оборонного замовлення, у сфері оборонно-промислового комплексу, літакобудівної галузі та у сфері космічної діяльності.

Основними завданнями Мінстратегпрому визначено, зокрема, забезпечення формування та реалізацію державної політики у сферах державної промислової політики, державної політики щодо розвитку стратегічних галузей промисловості, зокрема військово-промислової політики в оборонно-промисловому комплексі; у сфері державного оборонного замовлення, інноваційної діяльності у стратегічних галузях промисловості; у сфері космічної діяльності.

Відомство також має брати участь в межах повноважень у забезпеченні формування та реалізації державної політики у сферах військово-технічного співробітництва, зовнішньоекономічної діяльності з питань забезпечення функціонування та розвитку стратегічних галузей промисловості України, державної інвестиційної політики у стратегічних галузях промисловості, науково-технічної діяльності у стратегічних галузях промисловості, політики з імпортозаміщення та цінової політики у стратегічних галузях промисловості.

Крім того, до основних завдавнь міністерства належить формування та реалізація державної політики щодо європейської інтеграції у виконанні Україною зобов'язань за міжнародними договорами України у переговорах, спрямованих на забезпечення розвитку договірних відносин з ЄС в межах повноважень Мінстратегпрому, зазначив Мокан.

Як повідомляв Укрінформ, Кабмін 22 липня 2020 року схвалив постанову про утворення Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Його очільником парламент призначив Олега Уруського.