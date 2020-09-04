Опубліковано постанову, що дозволяє проведення онлайн-засідань Кабміну

Опубліковано постанову "Про внесення змін до регламенту Кабінету Міністрів України", що передбачає можливість проведення онлайн-засідань уряду.

Про це у Телеграмі написав міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, передає Укрінформ.

«Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Регламенту Кабінету Міністрів України» опублікована», - написав він.

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Як повідомляв Укрінформ, 2 вересня уряд прийняв постанову "Про внесення змін до регламенту Кабінету Міністрів України", щоб мати можливість проводити онлайн-засідання.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що Кабмін не має наміру використовувати таку форму роботи без нагальної потреби.