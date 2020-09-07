Нацбанк переглянув розмір коригуючих коефіцієнтів за ОВДП

Національний банк переглянув розмір коригуючих коефіцієнтів за облігаціями внутрішніх державних позик (ОВДП).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зокрема, Нацбанк переглянув коригуючі коефіцієнти за тими ОВДП, які приймаються як застави за операціями з рефінансування, операціями прямого репо та операціями за договорами про зберігання запасів готівки. Також Національний банк визначив розміри коригуючих коефіцієнтів для облігацій внутрішніх місцевих позик, які можуть бути включені до пулу застав за кредитами рефінансування або використані для здійснення операцій репо з Національним банком.

Нові розміри коригуючих коефіцієнтів набирають чинності з 7 вересня 2020 року і вводяться в дію наказом Національного банку України №648-но від 27 серпня 2020 року "Про затвердження розмірів коригуючих коефіцієнтів та граничного рівня зменшення обсягу заставлених активів (майна)" та рішенням правління Національного банку України №547-рш від 27 серпня 2020 року "Про внесення змін до рішення Правління Національного банку України від 22 червня 2020 року №417-рш".

Як повідомлялося, Національний банк у квітні 2020 року збільшив строковість операцій із надання кредитів рефінансування на щотижневих тендерах до 90 днів. Також розширено перелік прийнятної застави для таких кредитів, до якого, зокрема було включено муніципальні облігації. Це сприятиме підтримці достатньої ліквідності в банківській системі в умовах пандемії та карантинних обмежень.

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Також повідомлялося, що включення ОВДП до заставного пулу чи прийняття як предмета репо ухвалюватиметься окремим рішенням правління Національного банку. Коригуючі коефіцієнти застосовуються для зменшення втрат Національного банку в разі реалізації процентного ризику, валютного ризику та ризику ліквідності, що призводять до зменшення справедливої вартості прийнятої ним застави. Коригуючі коефіцієнти застосовуються до справедливої вартості застави та залежать від її основних характеристик.