НБУ врегулював порядок відкриття та закриття рахунків клієнтів банків

Національний банк України врегулював низку питань, пов’язаних із порядком відкриття та закриття рахунків клієнтів банків, а також залученням банками вкладів на рахунки вкладників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк, урахувавши вимоги оновленого законодавства з фінансового моніторингу: передбачив можливість віддаленого встановлення ділових відносин між банком та клієнтом з дотриманням вимог; надав банкам право закривати поточні рахунки клієнта за наявності підстав, передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу; заборонив банкам закривати поточні рахунки клієнтів у разі якщо грошові кошти, що знаходяться на рахунку клієнта, заморожені відповідно до законодавства з питань фінмоніторингу.

Крім того, регулятор встановив порядок: відкриття та закриття рахунків інвесторів – юридичних осіб-резидентів за угодами про розподіл продукції; залучення банками вкладів від фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб-нерезидентів представництв юридичних осіб-нерезидентів в Україні та здійснення операцій за ними; випуску та погашення ощадних (депозитних) сертифікатів, номінованих у банківських металах.

Також Національний банк: скасував вимогу про необхідність подання до банку фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, копії документа, що підтверджує взяття її на облік відповідним контролюючим органом. Тож банки самостійно отримуватимуть такі відомості з даних, що оприлюднені на офіційному вебсайті Державної податкової служби України; дозволив фізичним особам підписувати договори цифровим власноручним підписом; зобов’язав інвесторів (фізичних і юридичних осіб, банки) та номінальних утримувачів подавати до банку копію документа про їх взяття на облік у контролюючому органі.

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Відповідні норми містить постанова Правлінням Національного банку України від 3 вересня 2020 року №129 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України". Постанова набуває чинності з 4 вересня 2020 року, а норми щодо виключення порядку відкриття і закриття банками рахунків виборчих фондів – з 5 вересня 2020 року.