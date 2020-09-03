НБУ відтермінував подання банками планів відновлення діяльності

Національний банк визначив особливості подання планів відновлення діяльності банків та банківських груп у 2020 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що для системно важливих банків кінцевий термін подання планів відновлення діяльності перенесено з 1 жовтня до 1 грудня 2020 року.

Крмі того, дозволяється не включати до планів відновлення діяльності перелік критичних функцій (припинення яких може загрожувати фінансовій стабільності України або мати суттєвий негативний вплив на її економіку), а також подавати плани тільки в електронному вигляді з відповідним електронним підписом.

Такі зміни передбачені постановою Правління Національного банку України від 2 вересня 2020 року №128 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 3 квітня 2020 року №46". Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

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Як повідомлялось, Національний банк у липні 2019 року запровадив вимоги до розроблення планів відновлення діяльності банків України та банківських груп. Розроблення планів, які будуть містити реалістичні варіанти відновлення фінансової стійкості в разі суттєвого погіршення фінансового стану або настання стресової ситуації, сприятиме стабілізації роботи цих установ в умовах кризи.