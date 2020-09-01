НБУ планує збільшити гнучкість оцінки кредитного ризику банками

Національний банк планує збільшити гнучкість оцінки кредитного ризику банками, а наступного року – підвищити ваги ризику за споживчими кредитами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк має намір у другій половині 2021 року підвищити ваги ризику за споживчими кредитами до 150%. Таке рішення обговорювалось під час останнього засідання Комітету з фінансової стабільності. Загалом про відповідні плани Національний банк повідомляв з грудня 2019 року та надавав детальну аргументацію у Звіті про фінансову стабільність. Заплановані зміни стосуватимуться незабезпечених гривневих кредитів фізичним особам.

Під час обговорення цього рішення Національний банк взяв до уваги досвід кризи, викликаної пандемією COVID-19 та пов’язаними з нею карантинними заходами, що призвели до зростання рівня неповернення кредитів та, відповідно, погіршення якості портфеля споживчих кредитів.

Поточні ваги ризику встановлені на рівні 100%. Це означає, що на кожні 10 грн кредиту банк має тримати 1 грн капіталу. Підвищення ваг ризику до 150% вимагатиме від банків, активних у сегменті споживчого кредитування, тримати вже 1,5 грн капіталу. Тобто банки повинні будуть більше таких кредитів фінансувати власним капіталом, а не депозитами вкладників.

Водночас через загальне зниження відсоткових ставок в економіці та високу конкуренцію між банками у сегменті споживчого кредитування, підвищення ваг ризику не вплине на вартість таких кредитів.

За очікуваннями Національного банку вказані зміни призведуть до того, що сегмент і надалі залишатиметься привабливим для банків, однак вони провадитимуть зваженішу кредитну політику, що знизить ризики та сприятиме збереженню фінансової стабільності.

Національний банк має намір вже найближчим часом впровадити гнучкіші правила оцінки банками кредитного ризику. Зокрема, планується розширення переліку клієнтів, яких можна буде оцінювати на груповій (спрощеній) основі, та впровадити більш гранульований підхід до оцінки спеціалізованого кредитування. Усе це сприятиме зниженню регуляторного навантаження на банки із урахуванням принципу пропорційності та забезпечуватиме точнішу оцінку кредитних ризиків.

Національний банк також підготував та направив на розгляд уряду пропозиції щодо потенційних заходів з активізації іпотечного кредитування.