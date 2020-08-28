НБУ продовжуватиме політику гнучкого обмінного курсу - Шевченко
Як передає Укрінформ, про це сказав голова Нацбанку Кирило Шевченко під час зустрічі з представниками міжнародних інвестиційних установ, повідомляє пресслужба НБУ у Фейсбуці.
"Ми залишаємося в програмі співпраці з Міжнародним валютним фондом та докладатимемо зусиль, щоб вчасно та в повному обсязі виконувати взяті на себе зобов’язання. Національний банк продовжуватиме послідовну монетарну політику. Також НБУ продовжуватиме політику гнучкого обмінного курсу", – сказав Шевченко.
Він додав, що Національний банк у своїй роботі з інвесторами керуватиметься принципами прозорості та партнерства.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада України за поданням Президента України Володимира Зеленського 16 липня 2020 року призначила Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України.