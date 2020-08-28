НБУ продовжуватиме політику гнучкого обмінного курсу - Шевченко

Національний банк продовжуватиме послідовну монетарну політику та політику гнучкого обмінного курсу.

Як передає Укрінформ, про це сказав голова Нацбанку Кирило Шевченко під час зустрічі з представниками міжнародних інвестиційних установ, повідомляє пресслужба НБУ у Фейсбуці.

"Ми залишаємося в програмі співпраці з Міжнародним валютним фондом та докладатимемо зусиль, щоб вчасно та в повному обсязі виконувати взяті на себе зобов’язання. Національний банк продовжуватиме послідовну монетарну політику. Також НБУ продовжуватиме політику гнучкого обмінного курсу", – сказав Шевченко.

Він додав, що Національний банк у своїй роботі з інвесторами керуватиметься принципами прозорості та партнерства.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада України за поданням Президента України Володимира Зеленського 16 липня 2020 року призначила Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України.